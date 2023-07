Alticci al volante, ritirate nove patenti e tolti 136 punti

Mala movida a Civitanova, polizia stradale in campo per tenere sotto controllo le aree più calde con controlli mirati a contrastare abuso di alcool e droga. D’intesa con la Questura di Macerata e su disposizione del Compartimento Polizia Stradale delle Marche, venerdì sera la Polizia Stradale di Macerata ha fermato circa 80 veicoli e contestato 47 infrazioni, 9 delle quali a conducenti risultati positivi all’alcool test, con il conseguente ritiro della patente. In totale sono stati decurtati 136 punti, per diverse tipologie di infrazioni al Codice della Strada. Nel servizio è stato impiegato anche personale medico e paramedico della Polizia di Stato. Nel corso della serata rilevato dagli agenti un incidente stradale che si è verificato in corrispondenza del posto di blocco, una rotatoria, in cui era appostata la pattuglia. Il rapido intervento del personale sanitario ha consentito di prestare il primo soccorso agli infortunati in attesa dell’arrivo della Croce Rossa, mentre le pattuglie hanno provveduto al ripristino della normale viabilità. Uno dei conducenti coinvolti era sprovvisto di patente perché mai conseguita, motivo per cui è stato sottoposto a fermo. Non sono mancate contestazioni relative all’uso improprio del cellulare durante la guida, oltreché con patente estera senza aver mai conseguito quella italiana nonostante la conducente fosse residente a Civitanova da oltre un anno.