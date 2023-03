Alticci al volante, scattano 4 denunce

Servizi speciali sulle strade per la sicurezza, da parte del Nucleo operativo dei carabinieri di Macerata. Nei giorni scorsi i militari hanno denunciato in città tre persone, fermate al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito. A tutti e tre è stata ritirata la patente. Vicino alla stazione invece le pattuglie hanno fermato un uomo a cui la questura aveva dato il foglio di via obbligatorio da Macerata; per lui, un italiano con precedenti penali, è scattata la denuncia per l’inosservanza del provvedimento.

Altre due persone invece sono state segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti, per le sanzioni amministrative del caso, perché trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale.

Sempre in materia di sicurezza della circolazione stradale, a Monte San Giusto i carabinieri della stazione hanno denunciato una persona: era al volante della sua auto con un tasso alcolemico di 2,71 grammi per litro, molto al di sopra del lecito. Anche nel suo caso sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, inoltre il veicolo è stato messo sotto sequestro amministrativo per la successiva confisca.