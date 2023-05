Alticci alla guida: scatta il ritiro della patente

Fitta presenza sul territorio anche nell’ultima settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. Nel complesso effettuati 270 controlli tra obiettivi sensibili, locali notturni, esercizi pubblici eo luoghi di aggregazione, 150 autoveicolimotocicli fermati, identificate 370 persone e 42 soggetti sottoposti a misure di sicurezza o arresti domiciliari.

Nel corso delle verifiche sono state elevate 16 contravvenzioni al codice della strada per varie violazioni con il ritiro di una patente di guida, un documento di circolazione ed il fermo amministrativo di un autoveicolo, nonché elevata una contravvenzione di 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza. Gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, hanno deferito all’autorità giudiziaria 4 persone per guida in stato di ebbrezza, alle quali è stata ritirata la patente e, a due di esse, è stata anche sequestrato il veicolo. Ad un altro automobilista è stata ritirata la patente ed è stato sanzionato amministrativamente. Sempre gli stessi militari del Pronto Intervento hanno deferito una persona per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La persona alla guida della sua autovettura, nel transitare a Corridonia, ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla sede stradale rimanendo anche ferito. Il ferito ha riportato 15 giorni di prognosi.

Una persona è stata segnalata alla Prefettura per la violazione amministrativa relativa all’uso personale di droga, mentre i militari della Stazione di Pollenza hanno deferito una persona per falsità materiale. I carabinieri hanno eseguito nel centro cittadino un controllo al soggetto mentre era alla guida del suo veicolo. Lo stesso è risultato sprovvisto della regolare patente di guida poiché revocata, ma in possesso di una patente di guida di nazionalità spagnola in corso di validità che da successivi accertamenti è risultata falsa.