Alticcio al volante, patente ritirata

Controlli a 360 gradi a Macerata, Pollenza e Montecassiano da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata, nel pomeriggio e nella serata di giovedì, soprattutto contro i furti, lo spaccio e la guida in stato di ebbrezza. Ai servizi hanno collaborato anche il Nucleo cinofili di Pesaro con due cani, specializzati uno nella ricerca di droga e l’altro di esplosivi e armi. Con le 20 pattuglie impegnate, dirette dal colonnello Giorgio Picchiotti, sono stati controllati un totale di 68 obiettivi ritenuti più sensibili tra cui 16 locali notturni ed esercizi pubblici, e i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati soprattutto dai più giovani.

I numerosi posti di controllo effettuati di notte sulle principali strade di Macerata e dei dintorni hanno permesso di controllare 73 mezzi identificando 122 persone, tra cui 30 pregiudicati; poi dieci persone sottoposte a misure di sicurezza o arresti domiciliari, e numerosi automobilisti per l’accertamento del tasso alcolemico con l’etilometro. Nel corso delle verifiche sono state elevate tre contravvenzioni per la violazione delle norme del codice della strada, ed è stata ritirata una patente a un automobilista che è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito.

A Montecassiano i militari della locale stazione, con quelli di Corridonia e il cane antidroga, hanno eseguito una verifica in un parco del centro storico dove sono stati controllati dei giovani del luogo. Due di questi, un 20enne e un 24enne, sono stati trovati in possesso di hashish, per un totale di 3,5 grammi. I due sono stati segnalati alla prefettura per la detenzione per uso personale, per le conseguenze amministrative connesse.

Il servizio straordinario attuato nei giorni scorsi si è aggiunto a quelli costanti svolti dalla Compagnia, per la sicurezza dei cittadini. Tali operazioni saranno ripetute nei prossimi giorni, sia per il rispetto delle norme del codice della strada, in particolare contro la guida in stato di ebbrezza, sia contro la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

