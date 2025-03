Incubo infinito, un’altra scolaresca intossicata in gita: 15 alunni in ospedale

Macerata, 28 marzo 2025 – Un’altra scolaresca intossicata in gita. Anche in questo caso il viaggio era a Paestum, in Campania. Neanche il tempo di far rientrare tutti i ragazzi dell’istituto “Enrico Mattei” di Recanati, che arriva un nuovo presunto episodio di intossicazione. In questo caso i protagonisti della disavventura non sono dei ragazzi di scuole superiori, ma gli alunni delle scuole medie “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto.

L’emergenza è scattata nella serata di oggi, quando su un pullman di rientro dalla Campania con cinquanta persone a bordo tra ragazzini e accompagnatori, si sono verificati i primi malesseri. In particolare, stando a quanto è stato ricostruito, sarebbero una quindicina gli alunni che hanno accusato i classici sintomi dell’intossicazione, a partire da diarrea e vomito. Subito è partita la segnalazione al 118 di Macerata e si è messa in moto la macchina dell’Ast. I vertici dell’azienda sanitaria si sono mobilitati per farsi trovare pronti all’arrivo dei ragazzi, avvenuto attorno alle 22 di oggi a Civitanova.

Gli alunni sono passati in un primo momento dai pronto soccorso, ma la disposizione era di programmare il ricovero nei reparti di Pediatria: trattandosi di un numero significativo di pazienti, il piano approntato in tutta fretta era di ospitare metà dei ragazzi a Civitanova e l’altra metà a Macerata. Nella città costiera è stata mobilitata anche la polizia: gli agenti guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi hanno aspettato in ospedale l’arrivo del pullman con la scolaresca. Anche i genitori dei ragazzi si sono presentati in ospedale, per attendere l’arrivo dei loro figli. Resta ora da capire se gli alunni di Monte San Giusto hanno mangiato negli stessi posti dei settanta studenti di Recanati rimasti intossicati nella serata tra mercoledì e giovedì scorsi.