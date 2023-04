Altra supervincita: un milione a Gagliole

La fortuna bacia Gagliole. Al Risto bar dell’area di servizio sulla provinciale Septempedana, di fronte al cementificio ex Sacci in località Basciano, un anonimo scommettitore si è portato a casa un milione e 258 euro scommettendo dieci euro al Million Day. "La giocata è stata effettuata martedì mattina - racconta il titolare Claudio Belfiori -. Non abbiamo idea di chi possa essere, nel nostro locale si fermano tante persone di passaggio. I numeri sono il 6, 21, 33, 50 e 5". Il gioco è molto simile al Superenalotto, ma è della Lottomatica e bisogna scegliere cinque numeri su un totale di 55: "Chi ha vinto - aggiunge Belfiori - ha giocato una schedina da dieci euro. È la prima volta che da noi si festeggia una somma tanto elevata anche se non siamo nuovi a vittorie in generale. Infatti, il 6 gennaio 2021 ne vennero vinti 207.372 euro. Nel caso di martedì, oltre ai cinque numeri, il fortunato deve anche aver fatto qualche ambo o terna perché l’importo totale è di un milione e 258 euro". La vincita è stata pubblicata sul sito della Lottomatica ed ora il fortunato avrà 60 giorni per presentare la schedina milionaria.

È un periodo molto fortunato per la provincia di Macerata. A febbraio, al ’Dolce Forno’ di Montecassiano sono state vinte 5 (da 4 milioni di euro ciascuna) delle 90 quote di un sistema che ha centrato il 6 più ricco della storia del Superenalotto. Poco più di una settimana fa, a Mogliano, un anonimo ha centrato il VinciCasa: 200mila euro subito e 300mila per l’acquisto dell’immobile.

Gaia Gennaretti