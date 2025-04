Altre 109 piante al Parco della Vita. La cerimonia domani

Il Parco della Vita dell’Abbadia di Fiastra cresce e domani, con la terza piantumazione, arriverà a contare ben 332 piante. La cerimonia avrà inizio alle 10.30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Alle 11.30, le autorità presenti e i partecipanti si ritroveranno al Parco per assistere alla benedizione delle nuove 109 piante messe a dimora.

"Il Parco è un luogo di fede, di riflessione e di rispetto per la natura, e attraverso questi alberi diventa simbolo di vita. Questa terza piantumazione – spiega il presidente della Fondazione Giustiniani Bandini, Renato Poletti (nella foto) – dimostra come sia davvero diventato un punto di riferimento per il territorio e per tutte le persone che visitano l’Abbadia. A loro va il nostro ringraziamento".

Inaugurato nell’aprile 2023 il Parco della Vita, ideato e realizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini, si è preparato ad accogliere, negli oltre due ettari e mezzo di terreno, alberi che ricordano avvenimenti di varia natura e date da non dimenticare attraverso una targhetta posta accanto alla pianta. Lo sviluppo di questa iniziativa green intende promuovere un messaggio di sensibilizzazione sui temi del rispetto della natura, dell’importanza del patrimonio arboreo e della biodiversità coniugandolo con la memoria dell’esistenza umana, attraverso la creazione di un legame emozionale tra una pianta e una storia personale.

Tigli, alberi di Giuda, ciliegi selvatici, mandorli, sorbi domestici e lecci continueranno a rinvigorire, con un’armonia di colori, i ricordi e le storie di ognuno. L’Abbadia, Riserva Naturale Statale dal 1984 continua, così, ad arricchirsi del contesto ambientale e vegetazionale già di grande rilievo. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della chiesa.