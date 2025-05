Altre due chiusure lungo corso Umberto

"Fa male leggere delle continue chiusure di attività, nella indifferenza dei tagli di nastri e brindisi, mentre ogni serranda abbassata è una tragedia familiare che si consuma".

L’associazione Viviamo Civitanova registra la chiusura definitiva di due attività lungo corso Umberto: quella Light Steal (calzature) e di Edelweiss (abbigliamento). Tanta preoccupazione e una critica a quegli amministratori che si palesano solo davanti alla inaugurazioni, senza affrontare il problema delle serrande che si abbassano per sempre. "L’indifferenza verso il commercio del centro e del borgo marinaro diventa ancora più evidente - scrive l’associazione - specie se si guarda ad altre città, vedi per esempio Porto Sant’Elpidio, o Fabriano, dove i sindaci sono riusciti ad accedere ai fondi regionali per finanziare i Centri commerciali naturali e li stanno mettendo a frutto sul loro territorio, mentre Civitanova è rimasta a secco".

La sinergia pubblico-privato che altrove funziona a Civitanova fatica a decollare per Viviamo: "In altre città sono le amministrazioni comunali a prendere le iniziative e a trascinare le categorie verso azioni concrete, coordinandole, con l’obiettivo di creare un inizio di inversione di marcia per la sofferenza del settore. Invece, la nostra associazione chiede da mesi di fare promozione digitale fino alla regione umbra, per le aperture serali dei negozi in estate, e non viene presa in considerazione". Viviamo Civitanova ha messo intanto in campo due progetti per valorizzare il tessuto sociale e commerciale di Civitanova: Vivilcentro e Creare Valore.

l. c.