Altre elezioni, sarebbe meglio riallinearle tutte

Mauro

Grespini

Ci risiamo, a metà maggio (14-15) si torna al voto per eleggere i sindaci di quasi 800 Comuni italiani. Fra questi, in provincia di Macerata, ci sono Gagliole, Penna San Giovanni e San Ginesio. Nelle Marche sono 15 le Amministrazioni comunali da rinnovare, compresa quella del capoluogo Ancona. In Sicilia ci sarà uno slittamento al 28-29 maggio. Prima si voterà anche per le Regionali in Friuli Venezia Giulia (2-3 aprile) e poi in Molise, nonché per la Provincia autonoma di Trento. Tenendo conto che non si è spenta ancora l’eco delle elezioni in Lombardia e Lazio, tenutesi appena un paio di settimane fa, possiamo dire che i cittadini italiani aventi diritto al voto vengono chiamati alle urne con una frequenza impressionante. Paradossalmente, però, gli elettori che si recano ai seggi per esercitare il loro diritto-dovere sono sempre di meno. I motivi dell’astensionismo sono diversi. Non voglio approfondirli, esprimo solo una sensazione. Mi sembrano fastidiosi il rincorrersi di sondaggi, le campagne elettorali senza fine, le fibrillazioni dei partiti, le tensioni nella maggioranza e quelle fra le opposizioni. Il voto-spezzatino non aiuta il buon governo della cosa pubblica. Bisognerebbe avere il coraggio di stabilire un "Anno 0" per le Amministrative (Regionali e Comunali) e riallineare tutti gli enti. Ci sarebbe più stabilità. La gente voterebbe meno di pancia. Europee, Politiche, Amministrative: tre elezioni capaci di alternarsi a ciclo regolare. Magari risparmieremmo anche molti soldi pubblici.