Altre stazioni per ricaricare le bici elettriche

Tra i vari lavori pubblici che si notano questo periodo ci sono quelli per le piste ciclabili e per le postazioni di ricarica delle bici elettriche, sette in totale tra quelle già complete e quelle in fase di costruzione. "Abbiamo già istallato le stazioni di ricarica delle bici elettriche a piazza Pizzarello e nel polo universitario Bertelli. Ne stiamo attrezzando altre su viale Trieste, a Collevario e in via Roma, in zona Casermette, in zona palasport a Fontescodella e una presso la stazione ferroviaria. Sono tutte parte di un investimento sul bike sharing e la mobilità sostenibile, tra infrastrutture come queste per la ricarica della bici elettriche e percorsi ad hoc per le biciclette - racconta l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Stiamo allestendo poi i percorsi ciclabili: uno, già completato, si snoda tra il palazzetto di Fontescodella a Collevario e, sempre fuori sede stradale, dal palazzetto ai giardini Diaz, che permetterà, una volta terminati i lavori, di aver collegati fuori sede stradale i giardini a Collevario". Agli anelli ciclabili, in parte già appaltati e realizzati, si aggiunge "la dotazione delle bici, già acquistate, per una progettualità condivisa con l’università, in modo che si possa offrire agli studenti le bici elettriche ed il servizio".