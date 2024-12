Altri 20mila euro per mettere a posto l’area camper deserta

Per l’area camper di via Einaudi, è stata prevista una ulteriore spesa dall’amministrazione comunale, 20mila euro, stanziati per coprire i costi della manutenzione straordinaria della recinzione. Con queste nuove risorse, il costo totale sostenuto per quello spazio, disertato dai camperisti, ammonta a 150mila euro, perché 130mila euro è costato realizzarla.

Da quel rettangolo incastonato nel cuore della zona commerciale, lontano dal mare e dal centro della città, anche la scorsa estate si sono tenuti alla larga i turisti che amano girare l’Italia in camper. La posizione logistica, a ridosso dei caselli dell’autostrada e di trafficatissimi snodi viari con tutte le implicazioni dell’inquinamento da smog, e l’assenza di collegamenti pubblici efficienti con la spiaggia sono stati fattori fondamentali nella scelta degli utenti di puntare la prua verso altre strutture ricettive. E così l’impegno economico, notevole, sostenuto dal Comune non ha portato i risultati sperati in termini di presenze. L’area è rimasta sostanzialmente sempre deserta, anche perché poco manutenuta e invasa dalle erbacce. La spesa di 20mila euro destinati alla recinzione è stata inserita nel piano degli interventi previsti nel 2025, e approvata dalla giunta in sede di bilancio di previsione.

l. c.