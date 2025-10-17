Altri 73mila euro per il laghetto. Intervento bis ai giardini Diaz

Il Comune mette di nuovo mano al portafogli per il laghetto dei giardini Diaz, chiusi da mesi per un restyling che doveva essere completato entro la scorsa estate. Il dirigente dei servizi tecnici Tristano Luchetti ha firmato una determina con la quale si affidano alla ditta GSM Services srl di Macerata i lavori per la sistemazione dell’impianto di trattamento e ricircolo dell’acqua del laghetto all’interno dell’area verde. Contattata dal Comune, la ditta con sede a Piediripa ha presentato all’amministrazione un preventivo di spesa di 60mila euro, cifra alla quale va aggiunta l’Iva, per un totale di 73.200 euro. Oltre alla sistemazione dell’impianto, la somma coprirà anche tre anni di manutenzione. Il laghetto era stato oggetto di un importante intervento anche quattro anni fa, quando era stato installato un nuovo sistema di filtraggio e riciclo delle acque, per evitare sprechi. In quell’occasione Comune e Apm avevano prima vuotato l’invaso, per poi intervenire sulle varie pompe, installando il nuovo e più efficiente meccanismo. L’intervento si era reso necessario perché nei mesi precedenti era stata registrata una grossa perdita d’acqua. Di qui anche la scelta di un nuovo impianto, in grado di garantire una maggiore efficienza e scongiurare sprechi. Già nell’aprile 2022 il Comune era stato costretto a un nuovo intervento per sistemare e calibrare il sistema di filtraggio, dopo che si erano create delle otturazioni nelle tubature. Ora si dovrà di nuovo rimettere mano al sistema, con una spesa di 73mila euro. Il tutto in attesa che i giardini Diaz riaprano i cancelli, dopo i grossi ritardi accumulati dal cantiere avviato lo scorso inverno. La riapertura, slittata di mese in mese a causa di intoppi vari nei lavori, dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, termine ultimo previsto dal contratto con le ditte che stanno eseguendo il restyling.