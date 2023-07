Altri automobilisti alticci alla guida Minaccia i carabinieri con una bottiglia

Non passa sera, in questa calda estate, senza che le forze dell’ordine non trovino in giro automobilisti alticci. Anche negli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno effettuato un’intensa attività di controllo della circolazione stradale.

Nella notte di venerdì una pattuglia del Nucleo radiomobile in via Puccinotti eseguiva un controllo di un’autovettura notata mentre procedeva con andatura irregolare. Il conducente risultava essere un cittadino di origine marocchina, 45enne che all’esame con l’etilometro risultava con un tasso alcolico pari a 1,81 gl. Pertanto i militari procedevano al ritiro della patente e al sequestro amministrativo per la successiva confisca del mezzo. Durante la compilazione del verbale, l’uomo dava in escandescenza e prelevava dall’abitacolo una bottiglia di vetro che infrangeva e poi brandiva minacciosamente all’indirizzo dei militari, dopodiché la adoperava per procurarsi volontariamente delle ferite. Intervenivano i sanitari del 118, che provvedevano a trasportarlo al pronto soccorso, dove veniva dimesso più tardi con una prognosi di 2 giorni. Il 45enne è stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica, resistenza a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

La sera successiva, un equipaggio del Nucleo radiomobile controllava un uomo 48enne di Napoli alla guida della sua auto in via Mameli. Anche in questo caso, dopo l’accertamento con l’etilometro, ritiro della patente di guida e la persona veniva deferita per guida in stato di ebbrezza.

L’altra notte, invece, in Corso Cairoli una persona ha tentato di intrufolarsi nell’abitacolo di un’autovettura in transito condotta da una donna 28enne, la quale riusciva ad allontanarsi senza subire violenza o danni. I militari lo hanno identifcato , appurando che era gravato dal provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Macerata per tre anni. Pertanto veniva denunciato.