Altri due colpi a segno in centro. Galleria d’arte e ateneo nel mirino

Altri due furti si sono registrati in centro storico. I ladri sono entrati anche nel palazzo del Mutilato e nella galleria d’arte in corso Matteotti. Il primo furto risale alla stessa notte in cui i malviventi hanno preso di mira il negozio di abbigliamento intimo Piangiarelli, tra via don Minzoni e piazza della Libertà, tra lunedì e martedì.

In questo secondo caso hanno forzato una finestra dell’edificio in piazza Oberdan, che ospita il Centro di ateneo per i servizi bibliotecari di Unimc, e poi hanno spaccato le casse dei due distributori automatici per portare via gli spicci. Il bottino non è stato particolarmente ricco, perché un addetto della ditta aveva vuotato i distributori la sera precedente.

Nella notte tra mercoledì e ieri invece un altro furto è stato commesso alla galleria d’arte di corso Matteotti, davanti al negozio di giocattoli "Bazar 48". Dopo aver forzato la porta di ingresso, i ladri hanno preso un computer portatile Ipad. Il danno per i proprietari derubati, in tutti questi casi, è molto maggiore del bottino portato via dai malviventi. Colpisce però che questi furti, come quelli ai negozi e locali dei giorni scorsi, siano avvenuti in pieno centro, la zona cioè che, tra telecamere pubbliche e private, dovrebbe essere la più sorvegliata della città, inoltre a distanze irrisorie dalla questura e dalla caserma dei carabinieri. Nasce il dubbio che le telecamere siano collegate a monitor che nessuno guarda, almeno durante la notte, visto che tutti i furti sono stati scoperti solo al mattino, quando i derubati sono andati ad alzare le saracinesche.

Le forze dell’ordine assicurano che le indagini sono in corso, e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Il sospetto è che possa trattarsi sempre degli stessi personaggi, in cerca di un po’ di contante per comprare sostanze stupefacenti, finora convinti di poter agire indisturbati.