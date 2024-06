Altri due milioni e mezzo per Muccia. Fondi al Cammino dei Cappuccini

Approvata l’ordinanza speciale per Muccia, che stanzia 2,45 milioni di euro per gli interventi di recupero e miglioramento sismico degli aggregati pubblico-privati in via Varano e vicolo dell’Arco, sede del municipio. Finanziato inoltre l’intervento di miglioramento degli spogliatoi dell’impianto sportivo di via Delle Piane. I fondi si aggiungono ai 4,3 milioni già previsti, portando l’importo complessivo a 6,7 milioni. È stato stabilito in cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli. Iil complesso di via Varano è composto da tre unità che ospitano cinque case; in vicolo dell’Arco gli interventi riguarderanno l’intero aggregato, di proprietà in parte privata e in parte pubblica. In quest’ultima troverà spazio il municipio. Nell’impianto sportivo di via Delle Piane saranno sistemati gli spogliatoi con 168mila euro.

"La rinascita dei borghi sta finalmente procedendo a un ritmo crescente, che vogliamo aumentare" ha commentato Castelli. "Palazzi storici e bellissimi – ha aggiunto il sindaco Mario Baroni (nella foto) –. L’acqua è una caratteristica fondamentale di Muccia, con i suoi tre mulini. Uno lo abbiamo restaurato, l’altro stiamo cercando di recuperarlo e il terzo nei primi del ‘900 è stato convertito per la produzione di energia elettrica ed è ancora in funzione".

Il commissario è stato anche a Camerino per la presentazione del Cammino dei Cappuccini in occasione della Festa della scintilla nel convento dei frati minori. Camerino infatti è tappa del Cammino da Fossombrone ad Ascoli. "Siamo incaricati non solo di ricostruire il cratere, ma anche il tessuto sociale distrutto dal sisma – ha ribadito Castelli –. Puntiamo sui Cammini con 47 milioni a disposizione per questa esperienza religiosa, a favore di un turismo sostenibile che realizza numeri importanti".