Altri giochi in via XVI marzo e niente barriere architettoniche

"Un’altalena a sei posti" è la particolarità dei nuovi giochi che sorgeranno nei giardini di via XVI marzo di Montecosaro. Lo scorso 10 ottobre alcuni cittadini segnalarono la pericolosità delle attrattive poste nel parco su queste colonne, in particolare il dondolo completamente oscillante, un seggiolone per bambini rotto e il palo che sorreggeva l’altalena a evidente rischio cedimento. Tuttavia nelle ore successive l’area venne recintata. Ora, con una delibera di Giunta, si è deciso di correre ai ripari sostituendo le vecchie attrezzature con delle nuove, più moderne e confortevoli. Tra queste, spicca un’altalena a sei posti: significa che "sei bambini potranno salire contemporaneamente sei bambini e che avrà forma esagonale", ha spiegato il vicesindaco Lorella Cardinali. Gli interventi prevedono anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, con "dei nuovi spazi riservati ai disabili" e la realizzazione di un pavimento antisdrucciolo e antitrauma. La stima del costo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 35 mila euro, con le sostituzioni che inizieranno presumibilmente tra "febbraio e marzo – hanno chiarito Cardinali e l’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio –, così che il parco potrà tornare fruibile già con l’inizio della primavera".

Francesco Rossetti