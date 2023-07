Altri lavori necessari in due stanze

Un celebre proverbio dice "Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco" e questo si adatta bene ai lavori ormai terminati alla scuola San Vitoi. Infatti, durante la tinteggiatura dei soffitti al secondo piano si è visto che la parte in gesso delle volte in due stanze si era distaccata dalla superiore camorcanna. Oltre a questo si è evidenziato anche che parte della struttura lignea del controsoffitto era marcia. Per fortuna ci sono ancora fondi disponibili del finanziamento regionale di 2 milioni e mezzo. La ditta Edil 93 Srl di Recanati si occuperà dei lavori di ripristino delle volte, mentre i necessari interventi di restauro delle opere di finitura sono stati affidati alla ditta Beleggia di Montegiorgio.