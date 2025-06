"Altri stalli a pagamento, mazzata per i cittadini"

"Il 2025 rischia di essere un anno memorabile, ma in negativo, per i cittadini del nostro Comune. L’amministrazione ha introdotto 22 nuovi stalli a pagamento in largo Leopardi e altri 40 in viale Regina Margherita". A dirlo è Stefano Dall’Aglio (nella foto), segretario locale del Pd, che parla di alcune recenti modifiche attuate dalla giunta sul fronte dei parcheggi presenti a Potenza Picena.

"Il grande avanzo di bilancio sbandierato dall’assessore Luca Strovegli poteva lasciar immaginare qualche regalino per i cittadini – afferma Dall’Aglio –, invece dopo gli aumenti su scuolabus, mense scolastiche, rette di asili nido e casa di riposo, canoni per le società sportive e Tari, arriva una nuova bella mazzata anche sui parcheggi. Dopo il raddoppio della tariffa oraria in via Alighieri, il 26 maggio la giunta ha deciso di trasformare a pagamento tutti i 22 posti auto che si trovano in largo Leopardi, davanti alla chiesa di San Francesco, e ben 40 posti auto lungo viale Regina Margherita. In pratica lungo tutto il lato ovest della statale si potrà parcheggiare solo a pagamento, fino alle 24, nei mesi di luglio e agosto".

Perciò, aggiunge ironicamente Dall’Aglio, "immaginiamo la soddisfazione degli operatori balneari e dei commercianti, ma evidentemente il bisogno di fare cassa ha prevalso. Resta il fatto che quest’anno la stagione turistica sia iniziata nel totale disinteresse dell’amministrazione: lo scorso weekend le spiagge erano ancora piene di cumuli e detriti non raccolti. E anzi, l’unico provvedimento adottato fino a oggi sembra fatto per disincentivare le presenze turistiche e creare ulteriori problemi ai cittadini".