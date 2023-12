Altri tre anni con gli orti sociali in affitto ai pensionati

La giunta di Tolentino ha deciso di rinnovare per altre tre annualità, alle stesse condizioni in essere, le concessioni per gli orti sociali, gli appezzamenti di terreno di via Osmani in affitto ai pensionati residenti nel Comune. "Inoltre è stato ritenuto opportuno richiamare i concessionari al rispetto del regolamento – aggiunge l’ente – per garantire la buona e fruttuosa gestione degli orti sociali e precisamente la cura allo smaltimento negli appositi cassonetti posti in prossimità della strada dei prodotti degli orti ammalorati piuttosto che l’abbandono fuori dalla recinzione (lato fiume). Comportamento questo indispensabile al fine di evitare che cinghiali e altri animali selvatici, vengano attratti in questa zona dai rifiuti abbandonati".