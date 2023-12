Altri tre defibrillatori per la sicurezza dei cittadini

San Severino è "Comune cardio-protetto". In passato erano già stati installati alcuni defibrillatori nei luoghi principali della città, ma nei giorni scorsi l’amministrazione ha ricevuto e inaugurato ufficialmente altri tre dispositivi completamente automatizzati e multilingue. A consegnarli è stata la cooperativa sociale Solution di Bolzano. I tre defibrillatori sono stati posizionati, all’interno di tre appositi totem facilmente individuabili, in viale Bigioli, nei pressi dell’incrocio con via Eustachio, all’ingresso dei giardini pubblici del rione Settempeda, in via Padre Giuseppe Zampa, e lungo la Septempedana, all’altezza dell’incrocio con via Aristide Merloni, di fronte alla chiesa di Taccoli. I macchinari salvavita sono stati acquistati grazie al contributo del Comune, dell’Auser e numerosi operatori economici del territorio. "I defibrillatori installati grazie al Progetto Cuore – sottolinea il sindaco, Rosa Piermattei – garantiranno una maggiore salvaguardia della vita umana e sono stati posizionati per questo in alcuni punti strategici della città. Desidero ringraziare per la disponibilità e per il contributo offerto le imprese e le attività del territorio che hanno aderito a questa utilissima e importante iniziativa". Il 3 febbraio 2024 i volontari della Croce Rossa Italiana di San Severino terranno un corso gratuito, e aperto a tutti, per spiegarne meglio l’utilizzo. Chi vorrà iscriversi potrà farlo chiamando il numero di telefono 3334680268. Gli apparati non necessitano di corrente elettrica, sono collegati al servizio unico per le emergenze 112, e la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico della cooperativa Solution che li ha installati.

g. g.