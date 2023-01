"Altro anno a fari spenti, solo scelte ordinarie"

Concordano nel considerare l’anno appena trascorso "un anno di stasi", ma sperano in un 2023 di rilancio e ripartenza. Sono i consiglieri di minoranza, Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni, che, dopo il bilancio del sindaco Rosa Piermattei, ora tracciano quello dal loro punto di vista. "Il 2022 - sostiene Borioni - doveva essere l’anno del rilancio e della ripartenza e invece si è proceduto a fari spenti. I lavori all’Itis e alla Luzio sono fermi. Quelli al chiosco dei giardini anche. Per l’intervalliva forse si muoverà qualcosa quest’anno. E non parliamo dell’estate, delle iniziative autunnali e del cartellone natalizio che sono stati un flop". Due le note positive: la medaglia d’oro conferita alla città e la collaborazione con la maggioranza per la nuova casa di riposo. "La medaglia è per noi motivo di vanto, ma ricordiamo che la giunta bocciò la nostra mozione che la impegnava a muoversi presso le sedi opportune lo scorso anno. Una considerazione anche sul Dup che è rimasto invariato, un copia e incolla con addirittura cose già fatte". Sulla stessa lunghezza anche Antognozzi. "Nel piano delle opere pubbliche ci sono interventi che rimangono sulla carta e che vengono modificati senza un disegno complessivo. L’ordinanza del commissario straordinario sta tardando e tutto è ancora fermo. Di positivo c’è che la minoranza è stata coinvolta nelle decisioni relative alla casa di riposo. Abbiamo sventato la possibilità che fosse realizzata in località Barbari. Negli ultimi mesi c’è stato un maggior dialogo, ma dobbiamo comunque rilevare lo sperpero di denaro pubblico con il concerto di Mahmood che ha avuto una scarsissima ricaduta, le consulenze di Assem per 141mila euro in 3 anni. Cifre abnormi considerando che il presidente prende 6mila euro l’anno. Abbiamo fatto presente che il bilancio si tiene ancora sullo spostamento che il governo concede dei mutui di anno in anno, una cosa che ricadrà sui nostri figli, e su un milione di euro di multe che è quanto di più aleatorio perché non è un’entrata istituzionale". Quali aspettative? "A giudicare dal Dup le aspettative sono la solita amministrazione ordinaria. Pensiamo che anche nel 2023 non avranno il coraggio di osare politiche serie e determinate".

Gaia Gennaretti