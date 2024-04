Altro candidato sindaco: Torretti

Secondo candidato sindaco ufficiale per le prossime elezioni comunali: Mikol Torretti guiderà la lista ’La Montecosaro che vogliamo’ che si annuncia come civica e trasversale. Avvocato 50enne, residente nel centro storico, sarà il punto di riferimento di un gruppo dove figurano persone con già delle esperienze nella pubblica amministrazione, nell’associazionismo e nella vita civile locale.

Torretti sfiderà il vice sindaco uscente Lorella Cardinali, scesa in campo già da un mese con tanto di presentazione della squadra che la affiancherà. Della partita dovrebbero poi essere altri due candidati: Paola Pantanetti per l’area del centrodestra, annunciata nei giorni scorsi da Tonino Quattrini di Fronte Verde ma non ancora ufficialmente dall’intera coalizione, e Sandro Vallesi, appartenente all’altro movimento civico da lui costituito insieme a Giordano Marignani. Il gruppo ’La Montecosaro che vogliamo’ era stato il primo ad uscire allo scoperto nell’ottobre scorso, senza però esibire alcun nominativo. Dopo aver vagliato alcune ipotesi, ha ora scelto il candidato sindaco ed è ufficialmente in lizza. "Vogliamo essere una solida alternativa al passato e a chi sta già amministrando" mette subito in chiaro Mikol Torretti, sottolineando il civismo e la trasversalità del gruppo, che comprenderebbe anche esponenti vicini al centrosinistra.

"Propongo - aggiunge Torretti - un patto con i cittadini per avere un’amministrazione più vivave e vicina a coloro che hanno bisogno, ai giovani che richiedono più spazi organizzati, alle famiglie che vorrebbero servizi e luoghi di qualità, a chi opera e fa impresa desiderando più concretezza e e semplificazioni per le procedure amministrative". Il candidato sindaco fotografa poi la situazione attuale del centro storico ("Continua lentamente a impoverirsi di servizi e di persone") e dello Scalo ("La vita si sviluppa lungo una strada molto trafficata che risente sempre più della congestione urbana di Civitanova"). Soprattutto evidenzia come "Montecosaro in questi ultimi decenni è cresciuto velocemente. con percentuali più alte di tutta la provincia, sono arrivate tante nuove famiglie, tanti giovani, si è costruito molto, ma nulla è cambiato nella forma e nell’organizzazione del paese".

Torretti ha in mente cosa serve per il futuro: "Occorre progettare urgentemente una nuova viabilità alternativa all’attuale, uno sviluppo green, il recupero di luoghi degradati, valorizzare le aree esistenti che insieme a quelle circostanti la chiesa di Santa Maria a Piè di Chienti e a quelle che seguono verso monte potranno diventare i nuovi spazi della qualità urbana, dei servizi e del tempo libero per la comunità. Il centro storico è un contenitore di arte e cultura che va valorizzato e sviluppato con attività di qualità". L’impegno di Mikol Torrettti, se eletto, sarà per tutto questo perché il candidato della lista ’La Montecosaro che vogliamo’ avverte il pericolo che corre di paese: "Si dovrà fare presto per non finire per essere come un vaso di coccio tra tanti vasi di ferro, visto che i paesi vicini, a loro beneficio, stanno concentrando gli interventi economici, produttivi e urbani ai confini di Montecosaro, e a noi resteranno le briciole e i problemi degli altri".