Altro danno alla Biblioexpress: "È un accanimento verso di noi"

Ancora un atto vandalico contro la Biblioexpress sul lungomare sud. Ieri mattina i componenti dell’associazione Civitasvolta, che gestisce la struttura affacciata sulla spiaggia libera, non sono riusciti a entrare perché qualcuno nella notte ha spezzato due chiavi nella toppa delle due porte di accesso alla casetta di legno. È l’ennesimo ‘sgarbo’, dopo quelli del 5 aprile, quando venne spaccato il vetro del Frigo Book (il distributore di libri gratuito) e vennero tagliati i fili delle telecamere installate a protezione della struttura. Ieri pomeriggio un’altra tappa al commissariato di polizia della città per implementare la denuncia con la cronaca degli ulteriori danni subiti alle porte d’ingresso. "È davvero strano questo accanimento nei nostri confronti. Pensiamo sia il caso, da parte di chi di dovere, fare qualche controllo in più da queste parti perché consideriamo preoccupante quanto sta accadendo e che ci fa pensare che non siano più atti vandalici generici", dice Lia Marchetti, componente dell’associazione Civitasvolta.

Avete paura di essere nel mirino? E lo avete detto alla Polizia?

"Sì, abbiamo segnalato questo nostro timore perché i danni cominciano a essere un po’ troppo frequenti, le mani che li provocano non si fermano e temiamo che ce ne saranno ancora".

Perché pensate che non sia un caso che stia accadendo a voi?

"In realtà non ce lo spieghiamo. Ma poi va detto che siamo impegnate da tempo in attività e segnalazioni, con esposti inoltrati alle autorità su diverse questioni, e forse c’è una conseguenza, ma questo è solo un sospetto, non abbiamo alcuna prova. Però è una cosa preoccupante, anche perché dentro questa struttura non c’è niente di prezioso da prendere. Anzi, in realtà ci sarebbe, perché qui custodiamo tanti libri, ma non credo sia materiale che interessa vandali e ladri. Tutto quello che facciamo si svolge nell’ottica dell’associazione di volontariato, gratuitamente. Per cui perché prendere di mira proprio la nostra struttura? Sono domande che ci stiamo facendo e non nascondo che quello che accade ci preoccupa".

Qualche dubbio sulla opportunità di continuare ad andare avanti sugli stessi binari finora percorsi?

"Diciamo che abbiamo paura di essere diventati un bersaglio, ma anche se gli atti vandalici continueranno, noi resisteremo. Andremo avanti e alla fine non saremo noi a stancarci. Certo c’è grande tristezza davanti a tanta cattiveria e anche a tanta vigliaccheria".