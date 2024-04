Altro flash mob per invocare insieme l’immediato cessate il fuoco a Gaza

‘Saturday for Palestine – Spiragli di speranza’ prosegue la sua campagna di sensibilizzazione per richiedere il cessate il fuoco, l’assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Domani a Civitanova si svolgerà un flash mob, dalle ore 11 alle 12, all’angolo tra corso Dalmazia e il vialetto nord di piazza XX Settembre. Una iniziativa che sta andando avanti da diversi sabato in città con dei cittadini che muniti di cartelli chiedono la fine dei bombardamenti e l’apertura di corridoi sicuri per l’approvvigionamento da parte della popolazione di Gaza di acqua, cibo e medicinali. "Il massacro che si sta compiendo di fronte ai nostri occhi - scrivono gli organizzatori della manifestazione - diventa sempre più feroce e rischia di far sprofondare l’intera regione mediorientale in una crisi dalle proporzioni inimmaginabili. È più che mai urgente far sentire la richiesta per il cessate il fuoco. Facciamo sentire la nostra voce contro questo orrore, contro ogni guerra e contro il riarmo".