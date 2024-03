Altro furto d’auto nella notte. I carabinieri ritrovano il mezzo

Altro furto d’auto a Porto Potenza, dove stavolta è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta (di colore nero) che era parcheggiata lungo la strada. E si tratta del secondo episodio in appena pochi giorni, dopo che a inizio settimana era sparita una Toyota Yaris nel Rione Musicisti, e cioè lo stesso luogo nel quale si erano verificati pure dei tentativi di furto ai danni di due mezzi, ad opera probabilmente di una banda pugliese. E così, nella notte tra mercoledì e giovedì, è finita nel mirino dei ladri l’Alfa Romeo di Leandro Leto, che vive in un appartamento di via Rossini. A distanza di 24 ore il mezzo è stato ritrovato dai carabinieri.

"Mercoledì sera, ero tornato dal lavoro e avevo lasciato l’auto in sosta, davanti casa – spiega l’uomo –. Poi, il giorno dopo, sono uscito dalla mia abitazione per fumare una sigaretta ed ero pronto a salire in macchina, perché dovevo andare a prendere la mia compagna. Ma appena mi sono trovato per strada, non vedevo più la mia Alfa Romeo Giulietta che avevo parcheggiato per via Rossini. L’ho cercata ovunque, ma alla fine niente. Solo a quel punto, ho capito di esser stato derubato. È veramente una seccatura quello che è successo, e anzi l’auto l’avevo comprata nel 2016".

Per tale motivo, il residente ha poi allertato i carabinieri di Porto Potenza e in seguito si è recato in caserma, formalizzando una denuncia a carico di ignoti per il furto subito. Nel frattempo, Leto aveva condiviso sui social network un post con la foto dell’Alfa Romeo e il numero di targa (FD036LA), chiedendo a chiunque di avvisarlo qualora la sua auto venisse notata in giro. Il colpo si aggiunge a quello avvenuto nella notte tra lunedì e ieri, quando in via Bellini era spartita la Toyota Yaris, lasciata vicino casa da un residente della zona. Insomma, è tornato l’incubo dei topi d’auto in città. Basti pensare che a gennaio del 2023 si era consumata una vera e propria escalation di furti a Porto Potenza, ed erano state ben sei le macchine rubate nell’arco di nemmeno 15 giorni. Tuttavia, in quella circostanza, alcuni veicoli erano stati in seguito ritrovati a Cerignola (in provincia di Foggia), ormai smontati di ogni pezzo, e quasi sicuramente rivenduti in nero.