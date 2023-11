Altro furto in una casa: portato via diverso oro

"A voi che siete entrati nella mia casa senza il mio permesso, vi dico che siete soltanto dei grandi morti di fame e mi auguro che prima o poi vi fermino". È arrabbiata Gaetana De Candia che sui social sfoga la rabbia per la visita dei ladri subita lunedì sera nella sua casa in via Calamanti, proprio vicino a quella di Roberto Sabbatini, come raccontato ieri su queste colonne. Anche la sua casa è stata visitata dai malviventi nella stessa giornata e orario. Il furto è avvenuto fra le 17.30 e le 19, quando in casa non c’era nessuno, e i ladri, dopo aver messo sotto-sopra tutto l’alloggio, se ne sono andati indisturbati portandosi via alcuni gioielli (un orologio e due bracciali da uomo d’oro) che per la famiglia rappresentavano cari ricordi. Naturalmente è stata subito sporta denuncia ai carabinieri che hanno provveduto a fare un sopralluogo nell’abitazione alla ricerca di qualche indizio che permetta loro di risalire ai malviventi. "Credo soltanto – commenta amareggiata – che ormai questa zona sia lasciata, purtroppo, al totale abbandono, in tutti i sensi, partendo dalle aree verdi incolte per giungere alla mancata sorveglianza". In zona, infatti, non esiste alcun sistema di video: eppure si è sviluppato nel tempo, oltre alla presenza della scuola elementare, un importante nucleo abitativo, con numerose famiglie, che si apre in aperta campagna.