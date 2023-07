Altro grande concerto Deep Purple eterni: quando la musica unisce le generazioni

I Deep Purple lasciano il segno nel pubblico che viene trascinato, che canta, che si lascia andare mentre il ritmo è incalzante, batte forte. È stata un’altra serata al top per la rassegna Sferisterio Live come nelle precedenti con i The Lumineers e i Simply Red, anche se sono balzati agli occhi i diversi posti vuoti dell’arena, magari per colpa anche dei prezzi un po’ alti. È chiaro che ci sono canzoni speciali, di quelle che hanno segnato la storia di un gruppo leggendario e così quando è l’ora di Smoke on the water l’aria si fa elettrica, si canta in platea, si puntano i telefonini verso il palco per riprendere un momento unico e magari risentirlo nel tempo dicendo "io c’ero". Alla fine del live c’è soddisfazione tra il pubblico. "Sono cresciuta – dice la giovane Noemi Boncompagni di Ancona – con quella canzone che mia madre ha sempre messo sul giradischi". "Per me – aggiunge la polacca Paulina - è tra le loro canzoni preferite, ma devo riconoscere che mi sono piaciute anche le ultime". "A me – aggiunge lo svizzero Edoardo Bezzeccheri – è piaciuta “Hush“. Stiamo in vacanza da queste parti e non ci abbiamo pensato due volte ad acquistare i biglietti quando abbiamo visto che a due passi c’era il live dei Deep Purple". "Ogni volta – dice Tatiana Chuyko di Arcevia – avverto l’energia sprigionarsi quando sento “Into the fire“".

Lo Sferisterio per una sera si trasforma in un tempio del rock. "È la prima volta che vengo in arena – dice Chuyko – e ne sono rimasta impressionata dalla bellezza e dall’acustica". I Deep Purple sono stati così il mezzo per scoprire questo teatro all’aperto. "È di forte impatto e molto scenografico. Il live – dice l’anconetana Chiara Cortucci - è stato bello e coinvolgente pur non essendo il mio genere preferito, sono venuta per accompagnare un’amica". Lo Sferisterio ha aggiunto un tocco in più allo spettacolo. "È la seconda volta che veniamo qui – aggiunge Bezzeccheri – e troviamo una bella atmosfera che dà un senso di intimità". Alla fine del concerto molti vanno dal banchetto del merchandising. "Ho acquistato una maglietta – dice Chuyko – come ricordo e lei (indicando una bambina) ha raccolto il plettro lanciato dal chitarrista". I prossimi appuntamenti di Sferisterio Live vedranno in Arena David Garret (24 luglio), Mr. Rain (25 agosto), Robert Plant feat Suzi Dian (28 agosto), Madame (29 agosto) e Massimo Ranieri (8 settembre).

Lorenzo Monachesi