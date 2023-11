Altro incontro sul fumetto con ’Natura Morta’

Appuntamento domani, alle ore 17, nell’ex-Granaio del Museo di Villa Colloredo Mels, a Recanati, per il secondo degli incontri dedicati al fumetto nell’ambito della mostra "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", ospitata al museo fino al 7 gennaio 2024 e frutto della collaborazione tra Sistema Museo, Associazione Culturale Arcadia, Cong-sa e Amministrazione Comunale. Protagonista per l’occasione sarà il fumettista e disegnatore marchigiano Maicol & Mirco che presenterà la sua ultima graphic novel "Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi". Il volume, edito da 24 Ore Cultura, è un originalissimo omaggio al pittore e incisore Morandi, del quale Maicol & Mirko ci racconta con ironia e irriverenza la vita che si svolge nello studio del grande artista, in particolare sul suo tavolo da lavoro abitato da bottiglie e altri oggetti ritratti nella loro quotidianità. Maicol & Mirco. autore dei celebri "scarabocchi", scrive fumetti per bambini e per adulti e le sue storie sono state pubblicate da diversi editori. È docente presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia e il suo autoritratto è presente nella "Collezione di autoritratti" degli Uffizi di Firenze.

