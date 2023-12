Altro no in commissione per la variante Cristallo

È tornata, ieri, in commissione urbanistica comunale la variante dell’immobiliare Cristallo, dell’imprenditore Germano Ercoli, per realizzare un supermercato sulla collina di Costamartina, e ancora una volta è stata bocciata. Il voto contrario del presidente della commissione e, capogruppo consiliare, Roberto Pantella (FdI) stoppa il progetto che comunque verrà discusso e votato in consiglio comunale venerdì sera. Se Fratelli d’Italia terrà il punto non avrà i numeri per superare l’esame dell’aula. Già più di un anno fa, la stessa variante al piano regolatore venne bloccata in commissione urbanistica che anche ieri ha rivisto saldarsi quella parte dell’opposizione e quella parte della maggioranza che su questo progetto la pensano alla stessa maniera, ragionando in un contesto che riguarda le problematiche legate al carico della viabilità e all’eccesso di cubatura commerciale in città. Nel voto negativo della commissione erano scontati i no di Francesco Micucci (Pd) e di Piero Gismondi (La Nuova Città), consiglieri del centrosinistra. La sorpresa è stato Pantella (FdI), mentre gli altri due esponenti del centrodestra si sono espressi con un’astensione Paola Campetelli (Civitanova Unica) e con un voto favorevole di Piero Croia (Forza Italia).

Caustico Micucci: "Il sindaco Ciarapica, neo Babbo Natale, mette sotto l’albero dei civitanovesi quasi 18.000 mq di nuova superficie utile lorda, produttiva e commerciale. Un regalo di cui la città non sente il bisogno e neanche gli imprenditori, se è vero come è vero che da oltre vent’anni c’è una zona industriale B per larga parte inutilizzata". Il riferimento è ai 3.200 mq su cui dovrebbe sorgere il supermercato a Costamartina e ai 14.000 mq di una variante di un’area ai confini con Montecosaro che giace da anni nei cassetti del Comune con i proprietari che sperano ottenere il campo in superficie produttiva. Andrà in consiglio venerdì e anche su questa c’è stato il no voto di Fratelli d’Italia. "Un voto – afferma Micucci – che fa ben sperare, anche perché questo Babbo Natale di Ciarapica sembra portare i doni più ai proprietari delle terre che ai civitanovesi".