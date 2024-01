Altro riconoscimento per Rogante

L’ingegner Massimo Rogante (nella foto), presidente del Cosmari, è stato insignito del titolo di ’Ambasciatore dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale’ in Italia con sede Ancona.

A conferire la prestigiosa nomina a Rogante è stato il presidente Haris Koudounas.

A monte del riconoscimento ci sono diverse motivazioni più che lusinghiere in ordine ai suoi studi ingegneristici sulla tecnologia nucleare applicata all’industria, gli incarichi in comitati scientifici internazionali, le oltre trecento pubblicazioni e le conferenze internazionali. Significativo è anche il riconoscimento dei meriti acquisiti da Rogante nella veste di musicista e compositore, e come autore di un rivoluzionario metodo di studio tradotto peraltro in più lingue.

g. f.