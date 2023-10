Altro schianto con feriti all’incrocio maledetto

Incrocio maledetto quello fra la strada provinciale 105 per Castelfidardo, via Porta d’Osimo e Pelliccetto, la via che conduce alla zona industriale Squartabue di Recanati. Due mezzi, una Volkswagen Golf e un furgoncino Iveco Daily, ieri mattina, erano all’incirca le 7.30, sono venuti in collisione forse per una mancata precedenza. L’auto è finita fuori strada. Urtato anche un muretto ai bordi della carreggiata che è andato in parte distrutto. Sul posto il 118 che ha provveduto a trasportare i due conducenti, un osimano di 60 anni alla guida della Golf e un 29enne al volante del furgoncino di una ditta di Fermo, all’ospedale di Civitanova con un codice di media gravità. Ad eseguire i rilievi di legge e regolare il traffico in quel tratto di strada particolarmente intenso è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Recanati. Si sono registrati forti rallentamenti della viabilità tanto che alcuni studenti provenienti da Castelfidardo a bordo di bus di linea hanno fatto il loro ingresso a scuola in ritardo. L’incrocio con le due strade secondarie, Acquara e Pelliccetto e la provinciale 105 si è dimostrato, ancora una volta alquanto pericoloso e luogo di numerosi incidenti stradali. C’è chi, come Dario Ragni, rappresentante della lista civica "Costituente Popolare", aveva proposto la realizzazione di una piccola rotatoria. "Auspichiamo - afferma Ragni - che una qualche soluzione venga adottata al più presto, in modo tale da non dover più assistere ad incidenti di questo genere, anche in considerazione del fatto che la provinciale Recanati-Castelfidardo è una strada di collegamento fra due province con un traffico industriale di notevole intensità".