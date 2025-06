Alunna del Leopardi protagonista al "Chinese Bridge"

Accompagnata dalla prof Maria del Mar Mendiola Rodriguez, la studentessa del liceo Leopardi Fiona D’Annunzio (3F) ha partecipato alla 18esima edizione della competizione mondiale "Chinese Bridge", organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università di Firenze. Il concorso mira a offrire agli studenti delle superiori che studiano il cinese un’opportunità per mostrare le loro competenze linguistiche, creare una piattaforma di apprendimento e scambio culturale, stimolando il loro interesse per la lingua e la cultura cinese. Dopo aver sostenuto una prova scritta e un colloquio, Fiona si è esibita in una danza tradizionale, ottenendo il certificato d’eccellenza.