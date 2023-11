Alunni alla palestra del ’Gigli’: trovato l’accordo per il trasporto

Trova una soluzione, per quanto rabberciata, il problema dell’assenza di una palestra nella scuola primaria "Pittura del Braccio" di Recanati. L’Amministrazione comunale, infatti, in accordo con il dirigente scolastico, ha incaricato la Contram Mobilità di Camerino, che già svolge il servizio di trasporto scolastico, di accompagnare con il pulmino i bambini in una palestra dell’Istituto Gigli – di cui la scuola fa parte – in modo da permettere agli alunni di svolgere le lezioni di educazione fisica. Per ogni viaggio di andata e ritorno è stato concordato il prezzo di 90 euro iva inclusa e in base al calendario predisposto dalla scuola, il dirigente ha già assunto un impegno di spesa di 4.410 euro in modo da garantire il servizio sino al termine dell’anno scolastico. Il problema, come si ricorderà, era stato sollevato a suo tempo da Benito Mariani, consigliere della Lega cittadina, che aveva fatto presente come i bambini fossero costretti a svolgere le attività motorie in un’aula: "La struttura - si legge nell’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza - non ha una palestra. L’aulasalone polifunzionale uso palestra è stata, inoltre, recentemente ridotta per ricavarci un’altra aula; quindi l’attività motoria viene svolta in meno di 40 metri quadrati. Ne risentono certamente la qualità dell’attività, così limitata, e la sicurezza". Una mancanza rilevata anche dal consigliere del Pd, Andrea Marinelli, che si era interessato del problema sia come consigliere comunale, ma anche e soprattutto come genitore.

Asterio Tubaldi