Alunni del Galilei protagonisti al festival della scienza di Fermo

Gli studenti del 5°C, dell’indirizzo matematico del liceo scientifico Galilei hanno partecipato all’organizzazione di "Fermhamente", il festival della scienza che si svolge a Fermo. In collaborazione con gli studenti dei licei matematici di San Benedetto e di Fermo, i maceratesi hanno animato un laboratorio per i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, dal titolo "In volo con la matematica". I ragazzi hanno dato vita a un viaggio attorno al mondo a bordo di linee aeree fuori dal comune: Eulero airlines, Gauss airways, PitagorAir, Euclide Flight e Riemannair. Condizione necessaria per passare da un continente all’altro? Risolvere qualche enigma matematico. Un appuntamento che ha dimostrato che si può fare matematica divertendosi.