Alunni della scuola d’infanzia alla scoperta del ghetto

Raccontare il Giorno della memoria ai bambini più piccoli non risulta sempre agevole e per questo alla scuola dell’infanzia di via Camerano di Recanati le insegnanti hanno pensato bene di far fare ai loro alunni una passeggiata speciale a Montevolpino per scoprire il ghetto dove abitarono durante il periodo delle leggi razziali tante famiglie e bambini come loro, ma ebrei. A guidarli Antonella Maggini, ex insegnante dell’Istituto Comprensivo "Badaloni", che ha raccontato tante storie passate, accadute proprio a Montevolpino: com’erano le case, i cibi che preparavano, i mestieri che svolgevano e di quei muri che li tenevano rinchiusi. La maestra ha inoltre narrato un fatto realmente accaduto di accoglienza e amicizia fra una famiglia recanatese e un’altra ebraica, in fuga dalle persecuzioni razziali, noto come il "Cappotto rosso di Naide". Le varie tappe percorse sono state segnalate con i disegni dei bambini che tutti potranno leggere ed apprezzare: Via Mazzini, Vicolo degli Impiccolati, Via Vitali, P. le Bianchi, Vicolo dell’Achilla e via Campo de’ Fiori, dove era il cimitero ebraico. Al ritorno i bambini si sono fermati a mangiare un gelato, dato che erano stati tutti bravi ed attenti: un premio meritato.