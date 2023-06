Alunni in trasferta in Spagna

Scambio culturale fra le due scuole gemellate, la secondaria di primo grado "Patrizi" di Recanati e l’istituto "Ies Miguel Hernádez" di Alicante in Spagna. Ad aprile 19 studenti spagnoli hanno visitato i luoghi più importanti della cittadina leopardiana e del territorio limitrofo, oltre ad essere coinvolti in laboratori nella fattoria didattica "L’Arcobaleno", il laboratorio artigianale di organetti della famiglia Castagnari, il museo della musica, il museo Gigli e la torre civica. Hanno ascoltato il concerto d’organo del M° Cingolani nella chiesa di Sant’Agostino e l’esibizione del coro di voci bianche dell’istituto Gigli nei locali della scuola media "Patrizi". Nel mese scorso sono stati gli studenti recanatesi a recarsi in Spagna visitando la città di Alicante. Durante la permanenza hanno visitato l’istituto "IES Miguel Hernández", scoperto il centro storico della città, il castello di Santa Barbara e il sito archeologico "La Illeta". Nelle cittadine limitrofe di Jijona e Busot i ragazzi hanno visitato il museo del torrone "El Lobo", la grotta dei candelabri e il museo degli strumenti etnici. Gli studenti hanno apprezzato particolarmente la visita al museo Volvo "The Ocean Race", sede operativa dell’omonima famosa regata.