Alunni in versione reporter con "Cronisti in classe"

Si accendono i motori perché il campionato di giornalismo ripartirà da martedì. Il Resto del Carlino offre la straordinaria opportunità agli studenti delle scuole medie di scrivere sul giornale, approfondendo gli argomenti che stanno a loro più a cuore. Da anni l’iniziativa sta riscuotendo molti consensi e soprattutto cattura l’attenzione dei ragazzi che, guidati dagli insegnanti, sviluppano argomenti interessanti, incontrano personaggi, fanno interviste a musicisti, scrittori, sportivi, giornalisti del piccolo schermo. Nelle varie edizioni sono stati sviluppati temi che testimoniano l’intraprendenza di studenti e docenti, e così ecco la visita a Casa Leopardi con i giovani discendenti del poeta a fare da cicerone nelle varie stanze, l’incontro con l’autore di testi musicali Piero Romitelli che si è messo a cantare con i ragazzi, la chiacchierata in classe con Giorgia Cardinaletti e Barbara Capponi, giornaliste Rai. Si potrebbe continuare perché quelle pagine racchiudono tanti momenti della vita di questi ragazzi che hanno anche raccontato in prima persona il periodo del lockdown e ciò che esso ha rappresentato. Adesso si volta pagina, si parte per una nuova edizione e tutti sono ai blocchi di partenza con molte idee da sviluppare. All’iniziativa hanno aderito il Convitto nazionale Leopardi di Macerata; l’istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza, il comprensivo Lucatelli di Tolentino, il Coldigioco di Apiro, la Della Robbia di Appignano, la Mestica di Cingoli; le scuole Borsellino Falcone di Montefano, Dante Alighieri di Macerata, l’Ungaretti di Civitanova Alta e il Padre Matteo Ricci di Montecosaro, l’istituto San Giuseppe di Macerata, la Tacchi Venturi di San Severino.