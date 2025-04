Alunni in visita al Mulino Marzetti

Si sono divertiti eccome gli alunni delle classi di terza elementare dell’istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena che pochi giorni fa hanno visitato il Mulino Marzetti, storica attività potentina che si contraddistingue per l’utilizzo dei cereali di prima scelta e la qualità dei propri prodotti. Dopo una breve passeggiatina, gli alunni e i loro insegnanti sono stati accolti calorosamente da tutto lo staff del Mulino Marzetti, in particolare dai due titolari che hanno iniziato a spiegare da dove nasce la farina partendo dalla conformazione del chicco di grano (duro o tenero), alla macinazione (a pietra o a cilindri) per arrivare al confezionamento. Grazie a loro, i bambini hanno potuto vedere da vicino come procedono tutte le varie fasi di trasformazione e lavorazione. E c’è dell’altro: a fine giornata gli scolari sono stati deliziati da un’ottima merenda e da una mini-bag da portare a casa, offerti dai titolari del Mulino. "Gli insegnanti e i bambini li ringraziano per la professionalità e la simpatia con cui ci hanno ospitato – spiega la dirigenza scolastica –. L’obiettivo della visita al Mulino Marzetti è rivolto ai nostri alunni per invitarli a conoscere e valorizzare il territorio in cui abitano. È stato veramente interessante e divertente vedere i bambini partecipativi ed entusiasti".