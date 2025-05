Alunni in visita al municipio

Gli alunni delle classi quinte della scuola elementare Sanzio di Porto Potenza, accompagnati dalle insegnanti, hanno visitato gli uffici comunali del centro storico. Divisi in piccoli gruppi, hanno potuto toccare con mano l’attività quotidiana portata avanti da chi lavora nell’ente.

La mattinata si è conclusa nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena dove il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giuseppe Castagna e il presidente del consiglio comunale Catia Mei hanno accolto i bambini, illustrando il funzionamento della giunta, del consiglio comunale e delle varie figure istituzionali e rispondendo alle curiosità.

A ciascun alunno è stata consegnata, come ricordo dell’esperienza, la piccola guida "Benvenuti in Comune". L’incontro è stato anche occasione per visitare la mostra dedicata a Ferdinando Scarfiotti, allestita nell’auditorium in occasione dell’apertura del festival Prima Scena.

"Un ringraziamento alla dirigente e alle insegnanti che hanno promosso questo importante momento di condivisione tra istituzioni e piccoli cittadini", è il commento sull’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale.