Alunni intossicati in gita, ecco gli esiti delle analisi

Macerata, 3 aprile 2025 – Quella che emerge dai primi esiti delle coprocolture relative agli studenti che si sono sentiti male in viaggio di istruzione, gli allievi dell’Istituto Mattei di Recanati e quelli dell’istituto comprensivo Lotto di Monte San Giusto, è una situazione complessa, difficile da districare. Per quanto riguarda questi ultimi – in quindici erano finiti in ospedale dopo la gita a Napoli e Caserta –, le analisi hanno prodotto in tutti i casi presi in esame (una decina) risultati negativi. Non è stata riscontrata la presenza di agenti patogeni, anche se, per escludere ogni possibilità, saranno svolti approfondimenti dalla Virologia dell’ospedale di Ancona e dall’Istituto zooprofilattico di Marche e Umbria. Intanto, però, la pizzeria di Napoli dove avevano mangiato è stata chiusa per carenze igieniche.

Diverso il quadro dei settanta studenti di Recanati intossicati a Paestum: sono otto i casi di “positività”, individuati da strutture diverse. Le autorità sanitarie della Campania hanno rilevato in tre studenti la presenza del norovirus, in un caso insieme al batterio Eschirichia Coli nella versione “Stec”, una delle più aggressive. Le analisi effettuate dai laboratori dell’Ast di Macerata, invece, hanno rilevato in uno studente la presenza del rotavirus, mentre in altri quattro ragazzi l’Istituto zooprofilattico delle Marche ha accertato la presenza dell’Escherichia Coli enteropatogeno.

Sono diversi, dunque, non uno solo, gli agenti patogeni che sarebbero alla base dei malesseri accusati dagli studenti, e questo rende estremamente complicato risalire ai luoghi dove questi possano essersi infettati. I norovirus sono molto infettivi e difficili da controllare: per prevenirli e contenerli è necessario applicare rigorose misure sanitarie. La trasmissione avviene da persona a persona, per via orofecale o via aerosol, ma anche tramite acqua o cibo infetti, o per contatto con superfici contaminate. Il rotavirus è altamente contagioso, sopravvive sulle mani solo per poche ore, ma può rimanere attivo per giorni sulle superfici dure e asciutte.

Anche in questo caso la via di trasmissione è oro-fecale: per contrarre l’infezione è sufficiente portare alla bocca le mani dopo aver toccato oggetti contaminati da residui di feci di un individuo infetto. L’infezione da Escherichia coli può essere causata dall’ingestione di acqua o cibi contaminati, soprattutto di alimenti come frutta e verdura consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta bene. In tutti i casi l’effetto è quello di scatenare disturbi gastrointestinali, i cui sintomi più comuni sono diarrea, vomito, febbre, disidratazione, dolori addominali, sete intensa.