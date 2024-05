Alunni nei panni degli attori con "Tuttascena"

Torna al teatro Verdi l’appuntamento con la rassegna teatrale "Tuttascena" che punta alla valorizzazione del linguaggio teatrale anche in ambito didattico, frutto della collaborazione tra il Comune di Pollenza e l’Istituto comprensivo Monti. Si comincia dopodomani, alle 21, con "Ragazzi senza… (l’ Odissea dei minori non accompagnati)", a cura dei ragazzi della scuola media Monti; martedì doppio appuntamento alle 10.30 con "La verità vi renderà liberi" con i ragazzi del Paladini di Treia e alle 21 con quelli del Monti con lo spettacolo "Don Chisciotte… sono io". Mercoledì, alle 21 l’istituto Fermi di Macerata in collaborazione con lo Sperimentale Teatro A va in scena con "Le Marche: terra di leggende". Giovedì, doppio spettacolo alle 10.30 e alle 21: al mattino i ragazzi del Manzoni-Lanzi di Corridonia presentano "Gian Burrasca", la sera quelli del Monti in scena con "L’isola". Venerdì, alle 10.30 l’istituto Lucatelli di Tolentino presenta "In arte Lucatelli" e alle 21 la primaria Urbani di Casette Verdini "A piedi sciolti", per poi proseguire sabato, alle 10.30 e alle 21 rispettivamente con lo spettacolo "Charlie e la fabbrica di cioccolato" a cura della primaria di Corridonia e "Di qua e di là" della scuola primaria "Frank" di Pollenza. La rassegna si conclude domenica, alle 17, con le premiazioni.