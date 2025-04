Alunni protagonisti alle Convittiadi. Sul podio la squadra di calcio femminile

Il Convitto di Macerata ha brillato alle Convittiadi 2025, a Lignano Sabbiadoro. Sono stati 55 i rappresentanti dell’istituto, unico nella regione. "I nostri atleti, accompagnati da Romina Diletti, Marco Cetraro, Riccardo Ruzzu, Maria Cristina Francia, Manuela Rapaccini, Emanuela Stacchietti, Stefano Stefanelli e Lucia Pelagagge, hanno dimostrato grande talento – spiega la scuola –. Tutte le delegazioni si sono qualificate dopo aver vinto i rispettivi gironi. Il risultato migliore nel calcio femminile, con un terzo posto. In campo il capitano Giulia Cirilli, Ginevra Marsili, Annachiara Carlocchia, Susanna Giachini, Anita Recchi, Chiara D’Ercoli, Giulia Cucculelli, Camilla Gambetti, Anna Chiara Ferranti, Mia Amalia Giustozzi, Mia Sabbatini. Conquistati 15 riconoscimenti per il rispetto delle regole, degli avversari e per l’incarnazione dei valori dello sport".