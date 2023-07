Alzano il gomito, poi guidano: patenti ritirate

Non si ferma il fenomeno degli ubriachi al volante, ma non si fermano neppure i controlli dei carabinieri della Compagnia di Macerata, che nei giorni scorsi hanno ritirato tre patenti. Il primo a finire nei guai è stato il conducente di una Fiat Punto, un maceratese 39enne, controllato a Pollenza dai militari del Nucleo radiomobile di Macerata. L’uomo, sottoposto all’etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,05. Per lui sono scattati scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Stessa sorte per un 27enne di Appignano, denunciato dai carabinieri di Cingoli per guida in stato di ebbrezza alcolica. Fermato dai militari mentre era alla guida della sua auto, il ragazzo è stato sorpreso con un valore di alcol nel sangue di 1,24 gl, più del doppio del limite consentito. Ritirata la patente per i conseguenti provvedimenti amministrativi, l’auto è stata affidata a una persona in regola per poterla guidare. L’ultimo episodio riguarda invece un 64enne di Corridonia. La marcia incerta della sua auto ha indotto i militari del Nucleo radiomobile di Macerata, impegnati in un servizio preventivo in Corridonia, a fare qualche approfondimento. Vedendo le sue condizioni psicofisiche, la pattuglia ha subito ritenuto necessario fare una verifica con l’etilometro. E infatti il responso è stato che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto ai limiti di legge. Per lui dunque sono stati disposti subito il ritiro della patente di guida e la contestuale denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza. Purtroppo, nonostante le campagne di sensibilizzazione ancora troppi si mettono al volante dopo aver bevuto alcolici. Per questo i servizi specifici dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni.