"Alzato il tetto per le uscite"

"In tre anni, il collegio docenti e il consiglio d’istituto hanno dovuto modificare due volte il regolamento alzando il tetto massimo per le uscite. Non si tratta di cifre esorbitanti, ma l’aumento c’è stato. Questo però ovviamente non ci ha fermati: i viaggi d’istruzione, le cosiddette gite, sono un’occasione bellissima per stare insieme, in un contesto diverso". La dirigente scolastica dell’Ite Gentili di Macerata, Alessandra Gattari, spiega quali sono le misure messe in atto: "Nel corso dell’anno, se il costo è troppo esoso e l’adesione è bassa, riprogettiamo il viaggio o uniamo le classi per ridurre la spesa. È capitato, anche se di rado, di annullarlo. Cosa che in passato non succedeva".