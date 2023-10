Alzheimer, Aido e Amici Per. Ecco tre nuove panchine nell’area della solidarietà

È stata inaugurata in via Caduti di Nassiriya a Tolentino, l’area della solidarietà con le panchine Alzheimer (viola), Aido (rossa) e malattie mentali promossa da Amici Per (verde). Le prime tre di una lunga serie, in questa nuova area tematica. "È nostra intenzione dare vita ad un percorso di solidarietà per sensibilizzare e condividere più temi – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –. Abbiamo già preso contatti per altre panchine, tra cui quella contro il bullismo e cyberbullismo". E spiega com’è nata l’idea dell’Area della solidarietà. "Mesi fa l’associazione Galt Gruppo Alzheimer Tolentino ci ha chiesto una panchina dedicata ai malati e ai loro familiari per farli sentire meno soli in una situazione che in qualche modo stravolge la vita dei pazienti ma anche e sopratutto delle loro famiglie – prosegue -. Da questa richiesta è scaturito un progetto che come amministrazione ci vede impegnati a ricostruire un tessuto sociale di solidarietà e sussidiarietà anche attraverso le panchine colorate. Con queste l’area acquisisce un nuovo senso per tutta la città: condivisione e inclusione. L’area, incastonata all’interno di un percorso verde che costeggia il fiume Chienti, non è stata scelta a caso, e auspichiamo diventi il punto di aggregazione di giovani e meno giovani sia in situazioni celebrative ed educative sia semplicemente per prendersi un po’ di tempo. Un piccolo passo, ma dritto verso un nuovo volto e assetto della città in cui i colori sono solo quelli della condivisione".