Alzheimer: convegno e check up

In occasione della 30ª Giornata mondiale dell’Alzheimer, Macerata si prepara a ospitare domani una serie di appuntamenti che mirano a sensibilizzare, prevenire la malattia e a supportare coloro che sono coinvolti nella lotta contro questa patologia. Si comincia alle 10, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti con un convegno che sarà aperto dai saluti istituzionali del vicesindaco Francesca D’Alessandro, del presidente Ircr Amedeo Gravina e della presidente Afam Manuela Berardinelli. A seguire, interverranno Marino De Rosa, specialista in Neurologia e fisioterapia riabilitativa; Marina Lombardello, responsabile Hospice Macerata; Giorgio Mancini, ex direttore di Geriatria dell’ospedale Macerata; il medico Giorgio Gioiella e Barbara Marucci di Anmic. A seguire, sarà presentato il progetto "Caffè Alzheimer", con il contributo del dottor Paolo Rapanelli e della dottoressa Giuli Lattanzi. Dalle 14 alle 16, sempre nell’auditorium, si terrà una sessione di formazione di categoria all’interrno del progetto "Macerata città amica della persona con demenza", guidata dal professor Rabih Chattat, ordinario di Psicologia all’Università di Bologna. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, le psicologhe dell’Ircr saranno disponibili per eseguire check up della memoria e disturbi cognitivi, fornendo consulenze nella sala polivalente dell’Ente, in piazza Mazzini. Inoltre, in via dei Velini 19, lo spazio "Circolamente Afam" aprirà le sue porte dalle 16 alle 19 per permettere a tutti di conoscere l’Associazione e i servizi che offre alla cittadinanza.