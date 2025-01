Alzheimer, le cure e il sostegno ai familiari: esperti a convegno

"Ci sei ancora, ma non ci sei più. Viaggio attraverso la vita di chi si occupa di un malato di demenza: la quotidianità, le sfide “impossibili“ e le opportunità per superarle". È il titolo del convegno che si svolgerà oggi pomeriggio, a partire dalle 15, all’hotel Cosmopolitan. Il convegno affronta il tema della malattia di Alzheimer.

L’evento ha come referente scientifico per l’Ast di Macerata del progetto della Regione Marche finanziato dal Fondo per l’Alzheimer la dottoressa Martina Pesallaccia, e affronterà i concetti basilari della malattia e delle altre demenze, offrendo l’opportunità al pubblico presente di fare domande ai qualificati relatori previsti nel programma. Il convegno ha il patrocinio del Comune di Civitanova, della Regione Marche, dell’Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Macerata (nella foto il presidente Romano Mari), dell’Ordine degli psicologi delle Marche, degli assistenti sociali delle Marche, degli infermieri della provincia di Macerata e del Sindem.