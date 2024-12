Amadio soddisfatto:: "Successo meritato, ma c’è da lavorare"

Il Montefano è tornato da Matelica con tre punti pesantissimi. Ora la squadra, grazie a due successi di fila, è salita a quota 17, fuori dalla zona play out. Soddisfatto mister Peppino Amadio: "Volevamo dare continuità alla buona prestazione della domenica precedente, quindi il nostro atteggiamento doveva essere fin dall’inizio quello giusto. Nel primo tempo potevamo anche fare meglio, concretizzando qualche situazione favorevole. Poi nella ripresa il Matelica è partito forte, noi siamo riusciti a tenere botta e abbiamo trovato i due gol. Credo che sia stato un successo meritato". Il Montefano ha sfoderato una prestazione robusta e di personalità, ma il tecnico sa che il periodo più complesso non è ancora passato. "Il campionato è equilibrato, difficile, bisogna continuare a lavorare per trovare la quadra giusta. È vero che stiamo facendo bene, e due vittorie consecutive ci aiutano, ma non ci possiamo permettere cali di concentrazione. Venivamo da tre sconfitte consecutive e quando i risultati non arrivano c’è poca autostima, si fa fatica a recuperare. Questa vittoria è fondamentale per risollevarci anche sotto questo aspetto". Domenica il Montefano chiuderà l’anno solare e il girone di andata in casa contro la Sangiustese.