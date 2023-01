"Amanti", la commedia di Ivan Cotroneo al teatro Lauro Rossi

Domani e sabato alle 21, il teatro Lauro Rossi ospita la commedia "Amanti", diretta da Ivan Cotroneo e interpretata da Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Diego D’Elia ed Eleonora Russo. Prosegue la stagione teatrale nata dalla collaborazione tra il Comune e l’Amat e realizzata con il contributo della Regione e del Mic. Lo spettacolo racconta la storia tra Giulio e Claudia che, oltre ad avere una relazione, frequentano lo stesso analista, il dottor Cioffi, ignaro che i due pazienti si conoscano. Da qui nascono una serie di equivoci, bugie e guai che si risolvono quando l’amore e un evento inaspettato si mettono in mezzo cambiando tutti gli equilibri.

"I temi di Amanti – spiega Cotroneo – mi appartengono da sempre. Nei miei romanzi e nei film che ho scritto e diretto, il confronto tra maschile e femminile, con la rottura degli stereotipi di genere e la forza dell’amore, hanno sempre avuto un grande spazio. In questa commedia i temi prendono forma in un racconto moderno e divertente, ma anche pieno di verità, come succede nella vita". Con la stagione teatrale torna anche il ciclo di incontri con i protagonisti delle rappresentazioni "Gente di teatro" che, sabato alle 18, al foyer, ospita la compagnia di Amanti. Info: 0733.230735.