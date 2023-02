AMARCORD in casa della maceratese

Si sono ritrovati a cena 40 anni dopo le stagioni in cui questi ragazzi hanno indossato la casacca biancorossa nel vivaio della Maceratese. Assieme a loro c’era anche Antonio Monaldi, l’allenatore che nella stagione 1983-84 li ha accompagnati alle finali nazionali allievi in cui si sono arresi solo al Napoli che, nelle sue fila, aveva Ferrara e Baiano. Ma quella Maceratese è come se avesse vinto il campionato perché i suoi ragazzi hanno scalato le categorie e c’è chi è arrivato nella massima serie come Alessandro Porro, protagonista nel Foggia di Zeman, o Carlo Troscè, che ha indossato la maglia del Bologna. Molti hanno giocato nella prima squadra della Maceratese. Si sono ritrovati Danilo Giorgi, Fabrizio Luciani, Rossano Principi, Roberto Frinconi, Piergiorgio Battellini, Roberto Canestrini, Luca Corsalini, Emanuele Di Castri, Roberto Ferraccioni, Nicola Leoni, Andrea Venturini, Massimo Appignanesi, Nazzareno e Massimiliano Ciucciomei, Davide Compagnucci, Carlo Damiani, Germano Foglia, Flavio e Francesco Matteucci, Danilo Mazziero, Gianni Menghi, Rossano Menghini, Mauro Meschini, Adriano e Alessandro Porro, Mauro Quacquarini, Sandro Siroti, Carlo Troscè, Riccardo Magnaterra, Roberto Morbiducci, Silvio Pagliari e l’allenatore Antonio Monaldi.